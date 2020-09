Vairāk nekā 100 objektos turpinās ceļu būvdarbi. Lūk, kas jāņem vērā

Uz Vidzemes šosejas, sākot ar otrdienu, 8. septembri, vairāk laika ceļā prasīs posms no pagrieziena uz Raunu līdz krustojumam ar Smiltenes–Gulbenes ceļu – tur šonedēļ būs kopumā seši luksoforu posmi un būs jārēķinās ar stundu, lai tos izbrauktu.

Uz daudziem reģionālās nozīmes autoceļiem turpinās seguma atjaunošana, veicot virsmas apstrādi. Aicinām autovadītājus ievērot maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumus šajos posmos, lai pasargātu savu un citu autobraucēju auto logu stiklus no lidojošajiem akmentiņiem.

- posmā no Raunas līdz Launkalnei līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā;

- sākot ar otrdienu 8. septembri, posmā no Launkalnes līdz Smiltenes–Gulbenes krustojumam līdz diviem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un mazāk par pusstundu ceļā.

- posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm;