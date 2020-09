Iedvesmai pieaugušām dumpiniecēm – "Sievietes, par kurām domāju naktīs"

“Bezmiega naktīs, kad dzīve šķiet izsista no sliedēm, es vācu ap sevi neredzamu vēsturisku sieviešu gvardi – sargeņģeļus, kas izgaismos ceļa turpinājumu. Šo nakts sieviešu dzīve nav bijusi parasta. Viņas pārkāpa robežas un darīja to, ko neviens no viņām negaidīja. Daudzas bija mākslinieces un rakstnieces, vairumam nebija ģimenes un bērnu, viņu attiecības ar vīriešiem neatbilda vispārpieņemtiem standartiem. Tomēr viņas visas sekoja savam aicinājumam un ceļu izvēlējās pašas,” par savas grāmatas varonēm saka Mia Kankimeki.