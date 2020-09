Filmu triloģijas kopējais budžets ir seši miljoni eiro. Daļu līdzfinansē arī "Rīgas Filmu fonds", kas piešķīris aptuveni pusmiljonu eiro igauņu filmu studijas Taska Film partnerim Latvijā Film Angels Studio. Kopumā plānots, ka Latvijā no kopējā filmas budžeta tiks iztērēti divarpus miljoni eiro. Par konkursa ietvaros atbalstāmām tiek uzskatītas visas izmaksas, kas attiecināmas uz Latvijas infrastruktūru, transporta, telpu un tehnikas īres, viesnīcu, komunālajiem, celtniecības un apsardzes pakalpojumiem, arī mākslinieciskiem un administratīviem darbiem.

Filma tiek uzņemta kino pilsētā "Cinevilla", kas pārveidota filmas vajadzībām. Lai gan lielākā daļa filmēšanas atribūtu šurp atvesti no Igaunijas, dekorācijas tapušas, piesaistot profesionāļus no Latvijas. To vidū ir galvenā filmas kostīmu māksliniece Kristīne Jurjāne, kā arī aktieri Gatis Gāga, Anris Keišs un Juris Strenga.