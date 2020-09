Šādu auto tik tiešām kādreiz varēja iegādāties

Pārdošanā nonākušais auto ir īsts "Frankenšteina dēls". Tā virsbūve un salona apdare izgatavota no augstākās kvalitātes finiera, ko izmanto kuģubūvē, pamata mezgli, tai skaitā 998 cm3 dzinējs, aizgūti no Mini, priekšējie lukturi ņemti no Hillman Avenger, aizmugurējie no Triumph Dolomite, slēdžu donors ir Fiat Strada, priekšējās disku bremzes ņemtas no Mini Cooper, logu tīrītāji no Citroen, priekšējie sēdekļi no Daimler Sovereign, stūre no Wood & Pickett, mašīnai uzstādīts laikmetam atbilstošs radio ar kasešu atskaņotāju no Sharp, savukārt ātrumpārslēgu Šepardi izgatavojuši paši.