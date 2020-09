Covid-19 vakcīna nebūs pasaules ekonomikas glābiņš; jāapbruņojas ar lielu pacietību

Kā vēsta CNN, lielākā daļa ekspertu gan ir skeptiski par to, ka vakcīna būs gatava lietošanai vēl pirms novembra sākumā paredzētajām ASV prezidenta vēlēšanām. Tomēr – teorētiski tas ir iespējams, jo pašlaik trešās fāzes izmēģinājumu stadijā ir vismaz septiņas vakcīnas, līdz ar to ir liela iespēja, ka vismaz viena no tām jau tuvāko mēnešu laikā varētu būt lietojama.