Izabella Ipēra apliecina, ka ir lieliska arī komēdijās

Filmas galvenā varone – franču-arābu tulce Pasjansa (Izabella Ipēra) strādā policijas narkotiku apkarošanas departamentā. Lai tiktu vaļā no parādiem, viņa sāk flirtu ar narkobiznesu un slepus pārņem narkotiku partiju no tirgoņiem, viņiem to nenojaušot. Pasjansa pārdod narkotikas sīkiem dīleriem un turpina darbu policijā. Sākas virkne piedzīvojumu, amizantu pārpratumu un dubultspēļu.