Informācija par vīrusa visu gēnu kopumu jeb genomu ir pieejama publiski, un to pētījuši daudzi. To apstiprina, piemēram, medicīnas žurnālā The Lancet publicēta vēstule, vēršoties pret šādām baumām. Vēstulē iekļauta informācija par deviņiem pētījumiem, kur konstatēts fakts, proti, Covid-19 sāka savu izplatību starp sikspārņiem, tāpat kā, piemēram, trakumsērga.

Tas pamatots ar mirstības statistiku Latvijā. Teju vienīgais informācijas avots ir smagos noziegumos apsūdzētais un no pienākumu pildīšanas atstādinātais Ventspils mērs Aivars Lembergs. Lai gan Latvija šobrīd veiksmīgi izvairījusies no lieliem upuriem Covid-19 dēļ, šāds izteikums nav korekts. Covid-19 un gripai ir līdzīgi simptomi un veids, kā slimības izplatās. Taču, lai gan gripa izplatās straujāk, starp saslimušajiem ar Covid-19 ir lielāks īpatsvars ar cilvēkiem, kas slimo smagi, vēsta Pasaules Veselības organizācija. Arī mirstība no Covid-19 pasaulē šobrīd izskatās augstāka nekā no gripas. Covid-19 dēļ mirst 3-4% saslimušo. Sezonālajai gripai šis rādītājs ir zem 0,1%. Arī citos avotos lēš, ka mirstības rādītājs ir vismaz desmit reizes augstāks, lai gan pie precīzas rādītāja noteikšanas zinātnieki vēl strādā.