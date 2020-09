Saules paneļu ēnas puse: vai tos ir iespējams pārstrādāt?

Fotoelementu paneļi jeb saules paneļi ļoti bieži tiek uzskatīti par dabai draudzīgu elektroenerģijas ieguves metodi – tie spēj efektīvi apgādāt ēkas vai pat veselas pilsētas ar ar atjaunojamo enerģiju un ilgtermiņā izmaksā krietni lētāk nekā neatjaunojamā elektroenerģija. Tomēr, ņemot vērā, ka saules paneļu ražošanā tiek izmantoti tādi smagie metāli kā kadmijs un svins, to pārstrāde ir cilvēka veselībai bīstams, dārgs un sarežģīts process.

No kā ražo saules paneļus?

Visdārgākais un vienlaikus arī visefektīvākais saules paneļu veids ir monokristāliskais panelis. Lai izgatavotu monokristālisku paneli, ražotāji veselu silīcija bloku sagriež ārkārtīgi plānās plāksnēs un tās iestrādā paneļos. Šos paneļus var atpazīt pēc to melnās krāsas. Savukārt visizplatītākie ir polikristāliskie saules paneļi, kuru ražošanā tiek sakausēti kopā vairāki silīcija kristāli – šajā gadījumā ražošana ir lētāka, tomēr šie paneļi ir ievērojami zemākas kvalitātes nekā monokristāliskie paneļi. Polikristāliskie paneļi parasti ir tumši zilā krāsā.

Jāteic, ka silīcija šūnas pašas par sevi elektrību neražo – tās ģenerēšanai ir nepieciešami vadi un speciāls metāla apvalks, kur jau integrē smago metālu daļiņas. Standarta saules paneļus papildus klāj stikla apvalks, kas pasargā silīcija šūnas no bojājumiem un temperatūras izmaiņām, taču tas vienlaikus arī samazina paneļu efektivitāti.

Viens no iemesliem, kādēļ saules paneļus ir tik sarežģīti pārstrādāt, ir to izmērs. Otrs faktors ir bīstamu un sarežģīti pārstrādājamu materiālu kompozīcijas, kas ir īpaši jāatdala un jāsašķiro. Kad visi materiāli ir sašķiroti pēc kategorijām, lielāko daļu no tiem ir iespējams pārstrādāt otrreizējai izmantošanai, tostarp arī silīciju – salaužot silīcija plāksnes, tās var atkārtoti pārkausēt un ražot jaunus paneļus, taču tām būs vien 85% efektivitāte, vēsta portāls “Greenmatch”. Eiropas Savienības normatīvi paredz, ka ikvienam saules paneļu īpašniekam ir pienākums nodot vecos, nolietotos saules paneļus otrreizējai pārstrādei.