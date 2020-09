Drifts atgriežas 333 trasē. Sacensības jau sestdien

Reģistrācija vēl ir atvērta, bet sacensībām kopsummā jau ir pieteikušies 65 dalībnieki. 333 trase ir viena no ērtākajām drifta trasēm, kur arī jaunajiem sportistiem iegūt pieredzi sacensībās.

Šoreiz abas klases brauks jaunu konfigurāciju. Tā ir braukta jau divos treniņos šogad, tas nozīmē, ka skatītājus gaida tuvi tandēmi. Driftu skatītāji varēs vērot no trim vietām, visa trase būs pārredzama. Šī trase ir viena no garākajām, kāda šogad ir bijusi un būs drifta sacensībās, ietverot gandrīz 13 pārmetienus.

Street klasē situācija ir mazliet citāda, pašlaik izteikts sezonas līderis ir Jānis Bērziņš, kurš ir uzvarējis trijos no šīs sezonas posmiem. Jānis atraujas no tuvākā konkurenta Daniela Lāča par 92 punktiem, taču priekšā ir vēl divi posmi. Daniels ir viens no šā gada jaunajiem braucējiem, kurš demonstrē fantastisku sniegumu trasē. Izvērtējot tālāko kopvērtējumu, tas arī ir ļoti tuvs, un viss noteikti tiks noskaidrots atlikušajos divos sezonas posmos. Trešajā vietā pašlaik atrodas pagājušās sezonas uzvarētājs Edgars Kroģeris, kuram uz pēdām min Roberts Goldmanis, kas noteikti ir gatavs uzkāpt uz sezonas pjedestāla. Netālu arī Igors Vozņakovskis un Aleksandrs Vlasovs, kurš šogad pirmo reizi kāpa uz sava pirmā pjedestāla Street klasē un uz augstākā pakāpiena Igaunijā, Laitse trasē.