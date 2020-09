Vīķe-Freiberga par Imanta bildinājumu un to, kāpēc mammai tas galīgi nav paticis

Pirmajā 360TV raidījumā "Pasaki to skaļi" kāda pagaidām noslēpumaina personība vēlēsies teikt skaļu paldies savam iedvesmas cilvēkam – eksprezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, pret kuru siltas jūtas lolo tik daudzi no mums.

Īpaši sirsnīgas emocijas valdīs kanāla 360TV jaunajā šovā “Pasaki to skaļi”, kas atgādinās, cik svarīgi ir pateikt paldies cilvēkiem, kuri iedvesmojuši, atbalstījuši vai snieguši palīdzīgu roku kādā dzīves brīdī. Raidījums pie skatītājiem nonāks “savējo trešdienās” - jau 9. septembrī plkst. 21:00 - un to vadīs daudzu skatītāju iemīļotais Lauris Reiniks, kuram pievienosies jaunā TV personība Egija Gailuma. Ik reizi studijā tiksies divas iedvesmojošas personības – turklāt vienam no viņiem nebūs ne jausmas, kuru cilvēku viņš tūliņ sastaps un kāpēc viņam noslēpumainā viesa dzīvē ir bijusi īpaša loma. Skatītājiem būs iespēja uzzināt, kas saista abas personības, un būt klāt brīdī, kad viņi satiksies, lai, ļaujot vaļu jūtām, viens otram teiktu skaļi: paldies! Turklāt attiecību stāsti atklāsies ne tikai caur vārdiem, bet arī izklaidējošām spēlēm un iedvesmojošiem sižetiem.

“Jaunais projekts, kura vadīšanai piekritu, ilgi nedomājot, ļoti sakrīt arī ar manām vērtībām un dzīves filosofiju - neaizmirst pateikt paldies cilvēkiem, kas lielā vai mazā mērā (vai pat paši to nezinot) ir ietekmējuši tavu dzīvi, karjeru vai pat attiecības. Mēs neesam tik atvērta nācija kā amerikāņi, kuri paldies saka visur, kur vajag un nevajag, bet, ja mēs sakām, tad no sirds. Un ir jāsaka! Jaunā šova varoņi to darīs un, iespējams, pārsteigs daudzus skatītājus. Turklāt tas notiks nepiespiestā atmosfērā, ar spēles elementiem - tā, lai mums visiem būtu jautrs un sirsnīgi iedvesmojošs vakars pie TV ekrāniem!” par šovu “Pasaki to skaļi” stāsta Lauris Reiniks.