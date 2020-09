Virs "Nord Stream 2" projekta savilkušies tumši mākoņi

Pašlaik Merkeles biroja pārstāvji norāda, ka Vācijas kanclere ir pārliecināta par to, ka “vairs neko nevar izslēgt” Berlīnes reakcijā, runājot par to, ka Maskava kategoriski atsakās atzīt savu saistību ar Alekseja Navaļnija indēšanas lietu.

Navaļnijs, kas ir Krievijas opozīcijas galvenā figūra, augusta beigās tika saindēts Sibīrijā un īsi pēc tam pārvests no Omskas uz Berlīni, kur arī notiek opozicionāra atlabšana. Toksikoloģisko analīžu rezultāti liecina, ka “bez šaubām ir skaidrs – Navaļnijs, pretēji Krievijas ārstu teiktajam, ir saindējies ar kādu nervu aģentu, visticamāk, no “Novičok” saimes”.

Svētdien Vācijas ārlietu ministrs Heiko Māss sacīja, ka Kremļa reakcija, kategoriski noraidot jebkādu atbildību par opozicionāra saindēšanu, var izšķirt, vai Vācija turpinās atbalstīt “Nord Stream 2” projektu, ko būvē Krievijas gāzes uzņēmums “Gazprom”, vai arī atteiksies no tā pabeigšanas.

Skandalozais projekts, kura celtniecība sākās 2018. gadā, finansējumu saņem no pieciem enerģētikas sektora koncerniem, un projekta īstenošanā kopumā darbojas ap 600 mazāku uzņēmumu. Līdz šim ir pabeigti 1855 kilometri gāzes vada, kas atrodas Krievijas, Somijas, Zviedrijas un Vācijas teritoriālajos ūdeņos, un pašlaik “Nord Stream 2” projekts ir “fināla stadijā”.

Otrais gāzes cauruļvads seko jau funkcionējošajam cauruļvadam, kas atrodas jūras dzelmē, “Nord Stream 1”. ASV jau ilgstoši kritizē Eiropas valstis par to, ka tās pārlieku paļaujas uz Krievijas enerģētiskajiem resursiem. ASV prezidents Donalds Tramps vairākkārt ir draudējis noteikt sankcijas pret projekta īstenošanā iesaistītajiem uzņēmumiem, tostarp arī no Vācijas, lai apturētu projektu.

Merkeles vadītā koalīcija vienmēr ir aizstāvējusi gāzes vada nepieciešamību, tomēr “Nord Stream 2” var kļūt par daļu no Vācijas reakcijas attiecībā uz Navaļnija indēšanas gadījumu. Vācijas Ekonomikas ministrijas pārstāvji aģentūrai “Reuters” sacīja, ka būvdarbu apturēšana “būtiski ietekmēs valsts enerģētisko sektoru”.

Vācijas Austrumu biznesa asociācijas (OAOEV), kurā ietilpst 350 kompānijas, vadītājs Olivers Hermess brīdināja, ka gāzes vada celtniecības apturēšana var radīt situāciju, kad investori atsakās atbalstīt Eiropas Savienības un it īpaši Vācijas īstenotos projektus.

Tiek norādīts, ka projekta apturēšana Eiropai nozīmētu mazākus gāzes krājumus un lielākas cenas. Tieši tāpēc eksperti aicina Eiropas politikas veidotājus meklēt citus iepirkumu partnerus, piemēram, iegādāties gāzi no ASV, sašķidrināto gāzi no Kataras, vai izbūvēt gāzes vadu no Alžīrijas, Lībijas vai Azerbaidžānas.