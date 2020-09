Analītiķi: Šogad gada inflācija Latvijā būs tikai nedaudz virs 0%

Tāpat viņš norādīja, ka spiediens no algu puses ir nedaudz norimis, bet nav izzudis - no nākamā gada, līdz ar darba tirgus uzsilšanu, spiediens atkal sāks pastiprināties, ko varēs pamanīt arī cenu izmaiņās.

"Šogad inflācija būs tikai nedaudz virs 0%, bet nākamgad tā var jau pārsniegt 2%. Tomēr, ņemot vērā visai augsto nenoteiktību par ekonomikas perspektīvām, pastiprinātas inflācijas riski ir tāla perspektīva. Kaut arī inflācijas gaidas pasaulē ir atguvušās, tās ir zemā līmenī. To nosaka nodarbinātības un jaudu kritums pasaulē. Atgūšanās ir bijusi pietiekami strauja, bet paies vēl laiks, līdz tik sasniegts pirmskrīzes līmenis, kas atjaunotu cerības uz inflācijas paātrināšanos," sacīja Gašpuitis.

Viņš skaidroja, ka zemais inflācijas līmenis Latvijā šobrīd ir saistīts gan ar ārējiem faktoriem un it īpaši naftas cenu relatīvi zemo līmeni, gan ar situāciju darba tirgū. Pēc straujā naftas cenas krituma šogad martā un aprīlī, naftas cenas pasaulē ir stabilizējušās ap 40 ASV dolāriem par barelu. Reaģējot uz to, iepriekšējos mēnešos Latvijā samazinājās degvielas cenas un šobrīd zemo naftas cenu ietekme ir redzama arī siltumenerģijas tarifos. Augustā siltumenerģijas tarifs Rīgā tika samazināts par vairāk nekā 11%, un tas bija galvenais iemesls, kādēļ Latvijā atkal ir atgriezusies deflācija. Bez naftas cenām ārējie faktori ietekmē arī pārtikas cenas Latvijā, kuras augustā augušas vien par 2,2%. Tomēr turpmākajos mēnešos pārtikas cenu inflācija Latvijā varētu atkal nedaudz pieaugt, jo atbilstoši ANO datiem pēc 11% kritiena gada pirmajos mēnešos neapstrādātas pārtikas cenas pasaulē vasaras laikā ir augušas par 5,6%.

"Papildus ārējiem faktoriem inflāciju Latvijā ietekmē arī iekšējie faktori it īpaši situācija darba tirgū. Covid-19 ekonomiskā šoka ietekmē bezdarbs Latvijā ir pieaudzis no 6% pērnā gada nogalē līdz 8,6% šā gada otrajā ceturksnī. Tas ir būtiski mazinājis spiedienu uz darba algām. Salīdzinājumā ar iekšējo gadu vidējā alga Latvijā otrajā ceturksnī pieauga par 3,4%, kas ir viens no lēnākajiem algu kāpumiem Latvijā kopš 2010.gada. Norises darba tirgū vistiešāk atspoguļojas pakalpojumu cenās, kuras augustā augušas vien par 1,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Lai arī bezdarba līmenis pēdējās nedēļā Latvijā ir sācis samazināties un reģistrēto bezdarbnieku skaits kopš jūlija vidus sarucis par vairāk nekā 5000 cilvēku, tomēr situācija darba tirgū vēl laiku neatgriezīsies iepriekšējā stāvoklī. Tādēļ sagaidāms, ka arī nākamgad pakalpojumu cenu kāpums nepārsniegs 2%," klāstīja Āboliņš.