Kādas uzkodas sarūpēt skolēniem līdzņemšanai uz skolu?

Lai ēdiena kārbiņas saturs nesagādātu raizes ik rītu – plānojiet to laicīgi. Ar bērniem var sarunāt nedēļas plānu katrai dienai, pielikt to pie ledusskapja, un tad pats bērns var iepriekšējā vakarā palīdzēt sagatavot savu launagu.

Noteikti šobrīd būtu jārūpējas par apkārtējo vidi un to, lai mēs nevairotu liekus atkritumus, neizmestu ēdienu! Ja kādu dienu kaut kas tiek neapēsts – pārrunājiet to nedēļas beigās ar savu bērnu: vai šis ēdiens negaršoja, nebija laika to apēst, nebija ērti ēdams? Tādējādi nākamajā nedēļā varēsiet ko mainīt. Atcerieties – mūsu bērnu ēšanas paradumi ir mūsu, vecāku, atbildība un no tā ir un būs atkarīga viņu veselība!