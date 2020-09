Automātiski noparkoties prot daudzi auto. Tomēr izvēlamies darīt to paši. Kāpēc?

Iespēja strādāt vai izklaidēties, kamēr automašīna brauc pilnīgi patstāvīgi un bez kaut mazākās vadītāja iesaistes nogādā pasažierus galamērķī, vēl nav mūsu ikdiena. Tomēr jau šobrīd ir daži automobiļi, kuri kaut daļēji dod iespēju sajust, kā darbojas automatizētā braukšana. Runa ir par sistēmām, kas automašīnas automātiski novieto stāvvietā un nav tikai viedas rotaļlietas no zinātniskās fantastikas grāmatām. Tas ir labi nostrādāts auto aprīkojums ar funkcijām, kas vadītājam sniedz jūtamu atbalstu sarežģītās situācijās.

Parasti šāda tipa auto aprīkojums no vadītāja prasa izvēlēties starp paralēlo un perpendikulāro automašīnas novietošanu. Kad atbilstoša stāvvieta atrasta, atliek vien nospiest pogu, kas parasti atrodas līdzās ātrumpārslēgam. Tādos auto kā iepriekš minētie BMW un Tesla, ar vienu pieskārienu attiecīgajam slēdzim pietiek, lai auto iebrauktu stāvvietā. Peugeot automatizētās auto novietošanas sistēma darbojas mazliet citādi – poga ir jātur nospiesta līdz brīdim, kad stāvvietas ieņemšanas manevrs ir pabeigts. Franču ražotāja ieskatā šis ir drošāks risinājums, jo mašīnas vadītājs ir spiests sekot līdzi automobiļa darbībām un nevar novērst uzmanību ar citām nodarbēm. Tas tomēr ir svarīgi, lai gan minētajos auto uzstādītās modernās sistēmas spēj patstāvīgi vadīt stūres iekārtu, akseleratoru un bremžu sistēmu, kā arī manipulēt ar pārnesumiem, jo automobilim ir jābrauc kā uz priekšu, tā atpakaļ.

Ikvienam autovadītājam, kurš kaut reizi ir saskāries ar automatizētās auto novietošanas sistēmu, ir svarīgs tās lietošanas ērtums. Interesanti gan, ka ne vienmēr augsta automašīnas cena garantē vienkāršu un parocīgu auto novietošanu. Tieši pretēji – tādi luksusa klases zīmoli kā Bentley un Maserati automātiskās parkošanās jomā atpaliek no tādiem automobiļiem kā BMW, Peugeot un Tesla.

Autobūve nav izņēmums, un izdevumu samazināšana ir viens no tās mērķiem. Tādēļ visai izplatīta ir viena un tā paša aprīkojuma izmantošana dažādos vienas grupas uzņēmumos un, piemēram, Bentley Bentayga, kas viens no greznākajiem mūsdienu apvidus automobiļiem, automatizētā stāvvietā iebraukšanas sistēma būtībā ir tāda pati kā Volkswagen Touareg. Tādējādi, kad piemērota stāvvieta ir atrasta, sistēma pārņem stūres iekārtas vadību, taču pārnesumkārba un pedāļi aizvien ir vadītāja pārziņā. Perpendikulārās parkošanās situācijās šī sistēma parasti izvairās izvēlēties stāvvietu aiz pirmās mašīnas, un arī tad, kad atbilstoša stāvvieta ir atrasta, vadītājam visbiežāk nākas vairākkārt pārslēgt pārnesumkārbu no R uz D un pēc tam atkal uz R pozīciju. Šā iemesla dēļ vairums autobraucēju tomēr atturas izmantot elektroniskos asistentus un automašīnu cenšas novietot paša spēkiem.