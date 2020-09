Nāves ēnas ieleja: viena no pirmajām manipulētajām fotogrāfijām vēsturē

Rodžera Fentona uzņemtajā fotogrāfijā redzama skumja aina – ceļš un grāvis, kas piebārstīts ar lielgabala lodēm. Attēls ir ļoti saistošs, proti, tas vērotāja iztēlē reizē rosina gan nežēlīgu 19. gadsimta vidus kauju ainas, gan pēckara posta skumjas. Tas ir slavens attēls – viens no attēlu pāra, kurus abus vienā dienā no viena skatupunkta uzņēmis Fentons. Kāda ir atšķirība starp tiem? Mazāk slavenajā attēlā uz ceļa nav lielgabala ložu – tās visas ir grāvī.

Kura no ainām ir tā, ar kuru pirmo reizi saskārās Fentons? Kurš no attēliem tika uzņemts pirmais? Daudzi uzskata, ka attēls, kurā uz ceļa ir lielgabala lodes, ir uzņemts kā otrais, proti, Fentons lielgabala lodes uz ceļa izvietoja pats, lai attēls izskatītos dramatiskāks.

Šo teoriju pirmais izvirzīja vācu vēsturnieks Ulrihs Kellers, bet esejiste Sūzana Zontāga to pieminēja savā grāmatā “Regarding the Pain of Others”, rakstīts vietnē "Public Domain Review".