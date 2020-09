Vilde par dvēselei sāpīgo: sapratu, ka es sev daru pāri. Aizvainojumu ir jāprot samīļot kā mazu bērnu

Un, ja tu uz to situāciju apskaties kā uz mazu bērnu - tev gribas pasmaidīt. Paņem un samīļo to bērnu. Tā tu dzīvo ar to aizvainojumu. Zinu, ja tu uz to aizvainojumu reaģēsi ar negativitāti, tas radīs vēl lielāku negatvitāti un tas nav vajadzīgs. Trakākais, ka es nevaru aiziet no šiem cilvēkiem, jo tie ir pārāk tuvi cilvēki.