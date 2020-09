Apkopoti 24. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma rezultāti

Foruma filmu programmā šogad sešpadsmit tiešsaistes seansos un divos seansos klātienē izrādītas astoņas pasaules festivālos godalgotas dokumentālās filmas. Filmas tiešsaistē skatītas gandrīz 6000 reižu, un, vadoties pēc citu starptautisku festivālu pieredzes tiešsaistes seansu auditorijas aprēķinos, kopējais skatītāju skaits bijis teju 10 000. Paralēli jaunāko filmu skatei portālā filmas.lv, skatītāji izmantojuši arī iespēju noskatīties foruma pagājušo gadu programmu filmas LMT Straumē un Viedtelevīzijā.

Lielāko skatītāju interesi izpelnījusies filma "Pašportrets" (Self Portrait, Norvēģija), kas vēsta par fotogrāfi Lēni Marīu Foseni (Lene Marie Fossen) un viņas dzīvi, ilgstoši slimojot ar anoreksiju. Pēc filmas skatītāji varēja vērot diskusiju par ēšanas traucējumiem un iespējām palīdzēt cilvēkiem, kas ar to saskārušies, un šī diskusija būs pieejama Nacionālā kino centra Vimeo kontā. Turpat skatāmas arī iepriekš izrādītās sarunas ar vairāku programmā iekļauto filmu veidotājām. Otrā skatītāju iecienītākā filma bijusi "Par mīlestību" (Lessons of Love, Polija), kuras galvenā varone Jola sāk jaunu dzīvi pēc aiziešanas no ciešanu un vardarbības pilnas laulības.

Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma noslēguma ceremonijas FOTO: Agnese Zeltiņa

Arī Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma pasākumi industrijas profesionāļiem šogad lielākoties norisinājās tiešsaistē. Forumā savus topošos filmu projektus prezentēja 24 filmu komandas no 16 valstīm, un viņu idejas uzklausīja starptautisku televīzijas kanālu (Somijas YLE, Zviedrijas SVT, Japānas NHK, Lielbritānijas BBC, Baltijas valstu televīzijas) un filmu izplatīšanas kompāniju pārstāvji - Taskovski Films (Liebritānija), Cat & Docs (Francija) u.c. Filmu veidotāji no Baltijas valstīm bija aicināti prezentēt savus projektus īpaši forumam iekārtotā studijā Latvijas Universitātes bibliotēkā Kalpaka bulvārī. Filmu projektu prezentācijas 3. un 4. septembrī tiešsaistē katru dienu vēroja ap 200 cilvēku.

Foruma laikā notika arī režisora Audrjus Stoņa (Lietuva) un producenta Ulda Cekuļa (VFS Films) meistarklases, kā arī Radošā Eiropa MEDIA biroja rīkots seminārs par dokumentālo seriālu veidošanu.

Četru filmu projektu komandām tika pasniegtas foruma un sadarbības partneru sarūpētas balvas. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma balva ir montāžas režisora konsultācija vienam no projektiem. Balvas ieguvēju izvēlējās žūrijas komisija, kurā darbojās montāžas režisors Fils Džandalijs (Zviedrija), dokumentālā kino konsultants Mikaels Opstrups (Dānija) un foruma projekta vadītāja Zane Balčus (Latvija). Balva pasniegta projektam “Aizver muti!” (“Shut the Fuck Up!”, Ukraina, Francija), ko veido režisore Taisija Kutuzova, producente Olga Beshmelņicina (Digital Religion) un kopproducents Stefāns Sjoans (East Roads Films). Topošās filmas galvenais varonis ir Serhijs, politiski aktīvs jaunietis, kurš iestājas pret korupciju savā ciematā netālu no Kijevas un piedalās vēlēšanās, lai sacenstos ar deputātu, kurš viņu iepriekš mēģinājis apklusināt.

Televīzijas kanāla Current Time TV balvu (2500 eur naudas balvu) saņēma Baltkrievijas un Vācijas filmas projekts “Drosme” (“Courage”, režisors Aļaksejs Palujans, producents Jerns Mellenkamps (Living Pictures Production GbR), kopproducents Mikalajs Laureņuks (Illusion Film Company)). Filma ir stāsts par pagrīdes teātri Minskā un tā radošo brīvību autoritāra režīma apstākļos.

Eiropas Dokumentālā kino asociācijas balva (konsultācija filmas kampaņai) pasniegta projektam “Transsīrijas ekspresis” (“Trans Syrian Express”), kas vēsta par ceļojošu Sīrijas kara ieroču un trofeju izstādi, kas ar vilcienu tiek izvadāta pa Krievijas lielākajām pilsētām.

Savukārt uzņēmuma BB Post House balvu ar iespēju izmantot filmas pēcapstrādes pakalpojumus Latvijā 3000 eur apmērā ieguva projekts “Kristus līgavas dienasgrāmata” (“Diary of a Bride of Christ”), ko veido ukraiņu režisore Marta Smerečinska un producente Natālija Libeta (Digital Religion LLC). Šis ir personisks režisores vēstījums par savu jaunāko māsu un citām mūķenēm - Kristus līgavām - modernā katoļu klosterī Rietumukrainā.