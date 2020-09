Burciņmaize, latviešu gelato, cidoniju čipsi. Ko jaunu radījuši pašmāju ražotāji?

“BIY” (bake it yourself) maize ir kukulītis burciņā jeb tava iespēja gardo “SimMaizi” izcept pašam sev ērtā laikā un izbaudīt, kā tikko ceptas maizītes aromāts piepilda tavu māju. Un, protams, mieloties ar to uzreiz, izņemtu no krāsns – karsti kūpošu ar sviestu, kas pamazām, zeltainām tērcītēm tek pa garoziņu. Komplektā ietilpst burka ar sausajām maizes sastāvdaļām, burciņa ar ieraugu, mēģene ar piramīdpārslu sāli, ko pirms cepšanas pārkaisīt kukulītim, un pamācība, kā to visu salikt kopā. Izstādē dabīgo ierauga maizīti varēs nogaršot un iegādāties Rīgas plānošanas reģiona ekspozīcijā.