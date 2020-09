Trešdien atklāti pieci jauni Covid-19 gadījumi, visas inficēšanās bijušas Latgalē

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas deviņi pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīti 207 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

Divi no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet pa vienam vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 20 līdz 29 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem.