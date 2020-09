Bailes braukt un bailes bremzēt jeb kļūdas, kas noved līdz avārijai

Apkopojot ieteikumus un padomus, kas noderēs ne tikai rūdītajiem šoferiem, kam daudzreiz šķiet, ka viņi visu zina un pārējie ir nejēgas, gan jaunajiem autobraucējiem, Drošas braukšanas skola (DBS) sadarbībā ar AS Aldaris ir atsijājuši sešas būtiskākās kļūdas, ko satiksmē pieļauj jebkādas raudzes vadītāji.

Daudzi uzskata, ka var braukt vieglā reibumā

Braucot ar automašīnu ir ļoti svarīgi, ka ievācam visu informāciju uz ceļa - tie ir tūkstošiem objektu un lēmumu, kuriem zemapziņā izejam cauri. Dažādi ārējie faktori šo uzmanību novērš, samazinot iespēju objektīvi reaģēt uz notiekošo.

Autovadītāju aptaujā apmēram 31% norādīja, ka var aizbraukt līdz veikalam arī tad, ja ir nedaudz lietots alkohols, turklāt 14% norāda, ka viss atkarīgs no pieredzes un citiem faktoriem. Realitātē neatkarīgi no autovadītāja pieredzes kaut neliels alkohola reibums atņem daļu spējas koncentrēties uz notiekošo un reaģēt pietiekoši ātri, palielinot avārijas riskus. Tai pašā laikā uz jautājumu, vai autovadītājs vestu kādu ģimenes locekli uz mājām, ja būtu alkohola reibumā, vairākums absolūti to neatbalsta. Tas iezīmē diezgan skaidru tendenci - domāt par savu ģimeni, taču neuztraukties par pārējo sabiedrību. Uz ielas vajadzētu redzēt nevis kāda mašīna brauc, bet apzināties, ka katrā no šīm automašīnām ir autovadītājs, kuram arī ir ģimene, draugi, dzīve un ar tādu atbildības līmeni arī sēsties ikdienā pie stūres.

Bez alkohola ietekmes jāmin arī uzmanības dalīšana lietojot telefonu, ēdot vai dzerot, paralēli vadot automašīnu. Svarīgi katrā šajā gadījumā izvērtēt riskus un prioritātes un nepieciešamības gadījumā apstāties ceļa malā, lai, piemēram, paēstu.

Bailēm rīkoties var būt nevēlamas sekas

Daudz tiek runāts par agresīvo braukšanu, taču ne mazāk riskanta ir nepārliecināto jeb pārlieku bailīgo autovadītāju piedalīšanās satiksmē. Autovadītāji, kuri atļauto 90 km/h vietā brauc uz 70 km/h rada agresīvu braukšanu, jo rada lieku nervozitāti, nevajadzīgas apdzīšanas un citas no tā izrietošās sekas. Ja autovadītājs nejūtas pārliecināts par savām prasmēm, ir daudz iespēju tās atjaunot pie uzticama instruktora vai speciālos drošas braukšanas kursos. Autovadītājiem ir jāspēj iekļauties dzīvajā satiksmē.

No ekstremālas bremzēšanas nedrīkst baidīties - pedālis nenolūzīs!

Ekstremālas bremzēšanas prasmes var izrādīties dzīvības un nāves jautājums - tas ir galvenais rīks, ar kuru izglābties no daudz dažādām situācijām. Pat, ja neizdodas izvairīties no sadursmes, bremzēšana garantē sadursmi ar mazāku ātrumu, kas bieži vien var glābt dzīvību kādam no iesaistītajiem.

DBS direktors Jānis Vanks norāda, ka kursos šī ir bieži sastopama kļūda - apmācībās viens no uzdevumiem ir maksimāli īsākā periodā nobremzēt no konusa, taču cilvēki baidās no bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) ieslēgšanās un burtiski glauda, nevis kārtīgi nospiež bremzes pedāli.