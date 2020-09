LAF Krosa komisiju turpmāk vadīs Reinis Lilienšteins

Reinis Lilienšteins: “Esmu pateicīgs Krosa komisijas biedriem, kuri apmeklēja šo ārkārtas sapulci un izteica savu viedokli par to, kādam jābūt turpmākajam komisijas darbam. Uzskatu, ka esmu gatavs šim izaicinājumam un lielajam darba apjomam, un pilnībā ticu savai komandai, kuri pierādījuši entuziasmu un mīlestību pret šo sportu, un ir eksperti savās jomās un krosa sacensību vidē kopumā. Jau tuvākajās dienās, kad būs aizvadītas nedēļas nogales sacensības, sanāksim uz pirmo padomes sapulci, lai apzinātu šā brīža karstos punktus disciplīnās, veiktu steidzamos darbus un iezīmētu galvenos tuvākajā laikā veicamos uzdevumus.”

LAF Krosa komisijas biedru ārkārtas sapulcē fiksēts simtprocentīgs biedru apmeklējums. No 43 apstiprinātajiem biedriem par Reiņa Lilienšteina kandidatūru nobalsoja 27 biedri, bet otrs kandidāts Jānis Beļakovs savu kandidatūru atsauca. Pirms tam no amata atkāpās līdzšinējais komisijas vadītājs Gunārs Kosojs. Jaunās padomes pārstāvji, par spīti negācijām pēdējos mēnešos, izsaka pateicību iepriekšējās padomes biedriem par daudzajiem paveiktajiem un veiksmīgi iesāktajiem darbiem. Īpašs paldies Krosa komisijas vadītājai laikā no 2000. līdz 2018. gadam Intai Ulmei, kura nesavtīgi turpināja ziedot savu laiku Krosa komisijas darbam arī turpmākajos divos gados. Jāņa, Gunāra un Intas pieredze ir nenovērtējama.