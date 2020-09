Ārvalstu investori: Digitalizācija ir efektīvākais veids Latvijas uzņēmējdarbības vides problēmu risināšanā

Ārvalstu investori rekomendē noteikt amatpersonu, kas būtu atbildīga par informācijas tehnoloģiju (IT) jautājumiem valstī. Kā norāda ārvalstu investori, lai gan e-pārvalde Latvijā ir ievērojami progresējusi un ir salīdzinoši attīstīta, rezultāti ekonomikas digitālajā pārveidē kavējas. Valsts amatpersonai, kas atbildīga par IT jautājumiem, būtu jārisina digitālo prasmju trūkums sabiedrībā. Tāpat prioritātēs jāvirza IT kompetences pilnveide valsts institūciju darbiniekiem un vadībai.