Eksperte: bērniem nevar atpazīt Covid-19, balstoties tikai uz simptomiem

Pēc speciālistes teiktā, patlaban pieejamā informācija arī neliecina, ka būtu īpaši rekomendēts ik dienas visaptveroši pārbaudīt jeb izvaicāt bērnus. "Tas ir ļoti labi, ka skolā ir šie temperatūras mērītāji, kas atgādina, ka ikdienu jādomā par Covid-19, bet šīs skrīnējošās ierīces mēra ādas temperatūru, pārsvarā rīta stundās," teica eksperte, uzsverot, ka to nevar izmantot kā rīku, lai pateiktu, ka bērns ir saslimis ar Covid-19.

Vaicāta, ko darīt, ja skolā ierodas bērns, kuram konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, ārste ieteica viņam novilkt vienu drēbju kārtu, bet, ja ir drudzis, tad gan to darīt nevajadzētu. Svarīgi esot bērnam iedot padzerties kaut ko siltu un viņu nomierināt, uzdodot neitrālus jautājumus par to, ko viņš darīja, tieši pirms ieradās skolā, jo, iespējams, viņš nupat ir atskrējis no autobusa, kā rezultātā uzrādījās paaugstināta temperatūra.