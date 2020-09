Ar kailiem pirkstu galiem. Ieskats Ainara Mielava albumā "220 volti"

Kopš dziesmu rakstnieka Ainara Mielava nesenākā oriģināldziesmu albuma "Atsaukties" paskrējuši pieci trauksmaini gadi, un pēdējie trīs no tiem Ainara dzīvē bijuši īpaši smagi un sarežģīti - šķiršanās no tuva drauga, cīņa ar depresiju, radošā krīze un vēlāk atdzimšana jaunā kvalitātē, ar pavisam citas paaudzes muzikālajiem domubiedriem, lai precīzi savā sešdesmit gadu jubilejā par to visu mums pavēstītu jaunajā, emocionāli nospriegotajā studijas albumā "220 volti".