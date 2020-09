Uzrunājot auditoriju, Huawei arī apliecināja, ka turpinās attīstīt Seamless AI Life stratēģiju un sadarbībā ar partneriem pilnveidos savu produktu ekosistēmu. Šodien pieteiktie produkti radīti, lai sniegtu ciešākas saskarsmes pieredzi to lietotājiem visdažādākajās ikdienas jomās – no darba, rūpēm par veselību un fitnesa līdz mūzikas baudīšanai, tādējādi atspoguļojot Huawei misiju – veidot labāk savienotu pasauli.

Huawei FreeBuds Pro ir pasaulē pirmās True wireless stereo (TWS) bezvadu austiņas, kas atbalsta inteliģentu dinamisko trokšņu slāpēšanu. Ar integrētiem tehnoloģiju un programmatūras risinājumiem jaunās austiņas atpazīst apkārtējos trokšņus, kas rodas lietotāja tuvumā, un pārslēdzas starp trim profiliem – Vispārīgo, Ērto un Maksimālo, lai sniegtu situācijai piemērotāko trokšņu slāpēšanu. Huawei FreeBuds Pro nodrošina labāko trokšņu slāpēšanas sniegumu starp visiem Huawei audio produktiem ar nozarē augstāko trokšņu slāpēšanas vērtējumu 40dB. Divpusējais savienojums ar Android, iOS un Windows sistēmām nozīmē, ka lietotājs var viegli pārslēgties no vienas ierīces uz citu un jaunā žestu kontrole ļauj viegli kontrolēt austiņas, velkot pāri vai piesitot austiņu kubveida pamatnei ar pirkstu

Latvijā Huawei FreeBuds Pro austiņa būs pieejamas no 19. oktobra un to ieteicamā pārdošana cena būs 199 eiro.

Huawei Watch GT 2 Pro ieteicamā pārdošanas cena ir 299 eiro un iepriekšējai pasūtīšanai tas būs pieejams jau no 21. septembra, bet veikalu plauktos nonāks no 5. oktobra. Tikmēr Huawei Watch Fit būs pieejams veikalos no 28. septembra un tā ieteicamā pārdošanas cena ir 119 eiro.