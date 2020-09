Repera anša "Palladium" koncerts sadalīts divos atsevišķos vakaros

ansis ir vienreizēja parādība ne tikai Latvijas hiphopā, bet, daudzuprāt, Latvijas mūzikā kopumā. Viņa mūziku retais klasificētu kā plašākai publikai radītu, taču, neskatoties uz to, ansis šobrīd ir viens no pēdējo gadu klausītākajiem latviešvalodīgajiem mūziķiem, konkurējot ar lielākajiem vārdiem latviešu populārajā mūzikā. Guvis gan mūzikas kritiķu atzinību (“Zelta mikrofona” divkārtējs laureāts, “Austras balvas” nominants), gan spējis saglabāt pieaugoši nozīmīgu lomu Latvijas repa skatuvē kā viens no visu laiku liriski un tehniski spēcīgākajiem reperiem valstī.