Cik maksā tīrs gaiss?

Internetā esam redzējuši fotogrāfijas no lielpilsētām, kurās vairs nav smoga, esam dzirdējuši anekdotes par cilvēkiem, ka “pirmo reizi pilsētā var sajust tīru gaisu”. Tāpat esam arī redzējuši ziņas, ka, atjaunojoties ekonomiskajai aktivitātei, piesārņojuma līmenis atkal sāk palielināties, jo arvien vairāk cilvēku atgriežas savās darba vietās.

Vēl šā gada sākumā neviens pat nenojauta, cik milzīgas pārmaiņas mūsu dzīvē ieviesīs pandēmija, kas mainīs veidu, kā dzīvojam un kā strādājam. Un tieši tagad aktuāls ir jautājums par gaisa piesārņojumu. Jaunākajā “YouGov” aptaujā, ko vadīja “Clean Air Fund”, pierādīts, ka gaisa piesārņojums ir atzīts par vienu no trim galvenajiem uztraukuma iemesliem, kas var apdraudēt sabiedrības veselību. Aptauja tika veikta Bulgārijā, Indijā, Nigērijā, Polijā un Lielbritānijā.

Tas bija vēl ļoti ilgu laiku pirms Covid-19 pandēmijas. Viens no pandēmijas traģiskākajiem aspektiem ir tas, ka tās sabiedrības, kas visvairāk cieš no gaisa piesārņojuma, arī Covid-19 pandēmijā cieš vissmagāk. Līdz ar to gaisa piesārņojums netieši ietekmē arī jaunās slimības izplatību.