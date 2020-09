CAA: ielidojošo pasažieru anketēšana Rīgas lidostā sasniedz 98% cilvēku

No 3.septembra ir paplašināts to valstu saraksts, uz un no kurām pārvadātāji ir tiesīgi veikt lidojumus. Lai nodrošinātu, ka pasažieri ievēro viņiem uzlikto pienākumu aizpildīt apliecinājumu par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu pēc ierašanās Latvijā, CAA 3.septembrī Latvijas starptautiskajām lidostām uzdeva pastiprināti uzraudzīt anketēšanas procesu un, nepieciešamības gadījumā, nodrošināt pasažieru anketēšanu lidostā.