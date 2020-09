Piektdien Latvijā reģistrēti 5 jauni ar Covid-19 saslimušie

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais ieradies no Francijas, viens saslimušais ir kontaktpersona, bet trīs personām tiek precizēts infekcijas avots. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionēti jauni pacienti ar Covid-19, bet viens pacients izrakstīts no stacionāra. Kopumā stacionāros ārstējas deviņi pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīti 210 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.