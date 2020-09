Nav tiesa: Pļaviņa izmantotie dati nepierāda minimālu mirstību Covid-19 dēļ

Covid-19 bīstamību redzami apliecina vairākās pasaules valstīs apkopotā mirstības statistika un tās salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem. Piemēram, Lielbritānijā Covid-19 plašākās izplatības laikā no marta sākuma līdz jūnija sākumam kopējā mirstība bija par 43% augstāka nekā vidēji šajā laikā iepriekšējos piecos gados, raksta BBC . Itālijā līdzīgā laika periodā mirstība bija lielāka nekā vidēji par 40%, Beļģijā – par 37%, Maskavā un Sanktpēterburgā – par 30% (no aprīļa sākuma līdz maija beigām). 24% pieaugums bijis arī Zviedrijā, kas ieviesa mazākus ierobežojumus nekā citas Eiropas valstis.

Dažos gadījumos mirstības pieaugums (angļu val. – excess deaths) pilnībā skaidrojams ar oficiālajiem Covid-19 mirstības datiem. Taču daudzās valstīs mirstības pieaugums ir vēl lielāks nekā to cilvēku skaits, kas nomira jaunā koronavīrusa dēļ. BBC norādīja, ka daļēji to var skaidrot ar nepilnīgu Covid-19 mirstības statistiku, un daļēji ar tiešu vai netiešu pandēmijas ietekmi. Piemēram, mirstība varēja palielināties veselības aprūpes sistēmas pārslodzes dēļ. Arī The Economist to skaidroja līdzīgi un norādīja, ka pandēmija varēja sarežģīt mediķu darbu un atturēt cilvēkus ar citām saslimšanām vērsties slimnīcās.