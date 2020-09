TVNET 20 gadi. Dizainera Miķeļa Baštika versija

Šobrīd tas ir viens no populārākajiem burtveidoliem pasaulē."

Savukārt pats Miķelis ir viens no pamanamākajiem Latvijas dizaina meistariem, kura darbi dažādiem labi zināmiem Latvijas zīmoliem ir guvuši gan lokālu, gan starptautisku atzinību. Latvija 100, Latvijas Radio, Latvijas paviljons Pasaules EXPO izstādē Šanhajā, Latgales vēstniecība "Gors", TV raidījums Adreses, Dziesmu svētki, tehnoloģiju konference Techchill un daudz citu zīmolu, kuru dizainu radījis Miķelis savā dizaina studijā Asketic.

Viens no atpazīstamākajiem Miķeļa radītajiem dizaina darbiem ir burtveidols “Cīrulis” sadarbībā ar dizaineri Aleksandru Beļajevu, kas tapis vairāk kā 10 gadu laikā.

Tas radīts iedvesmojoties no Anša Cīruļa - viena no pirmajiem Latvijas dizaina grafiķiem, mākslinieka, gleznotāja un lietišķās mākslas meistara. Miķelis spriež, ka tieši Ansis Cīrulis ir uzskatāms par vienu no pirmajiem latviešu dizaineriem, kas radījis leģendārus dizaina paraugus - Latvijas pirmo pastmarku, Latvijas pilsētu ģērboņu metus, Rīgas pils Sūtņu zāles metu un daudzus citus dizaina risinājumus.