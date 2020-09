Ieskandināts viens no pēdējiem vasaras festivāliem "Nemiers"

Uz "Nemiers festivāla 2020" brīvdabas skatuves kāpa tādas grupas kā "Baložu pilni pagalmi", "Pienvedēja piedzīvojumi" un "Rebel Riot". Savukārt pirmos piecus festivāla koncertus sniedza jauno grupa konkursa "Nemiera blice 2020" pusfināla uzvarētāji, kas tika noskaidroti gada sākumā. Par konkursa uzvarētāja titulu sacentās grupas "Burning Dawn", "Nothing Is Enough", "Marlēna", "Pelni" un "Izslēdzējs".