Neapdzen, ja neredzi ceļu!

Gan iepriekšējo gadu pieredze, gan šis gads pierāda, ka pārgalvīgu manevru veikšana uz ceļa joprojām ir viens no galvenajiem smago ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) iemesliem, it īpaši tas attiecas uz apdzīšanu. Drošas braukšanas eksperti atzīst, ka apdzīšana ir viens no bīstamākajiem manevriem. Tās laikā automašīna, kuras vadītājs veic manevru, atrodas pretējā braukšanas joslā, tāpēc pastāv liels frontālās sadursmes risks. Un frontālās sadursmes ir CSNg ar smagām un bieži vien letālām sekām.

Līdz šī gada 5. septembrim uz valsts ceļiem ceļu satiksmes negadījumos ir gājuši bojā 58 cilvēki, no tiem 17 cilvēki ir gājuši bojā sadursmēs, 14 - uzbraukšanā gājējiem, 8 - apgāšanās, 8 - uzbraukšanā šķērslim, 7 - uzbraukšanā velosipēdistiem, 4 gadījumos iemesli ir bijuši citi. No 17 bojāgājušajiem sadursmēs, 11 gadījumos iemesls ir bijis iebraukšana pretēja braukšanas joslā, 6 - ceļazīmes neievērošana. Kopumā šogad uz valsts ceļiem notikuši 413 CSNg ar cietušiem. Visvairāk CSNg notiek Pierīgā (Tallinas šoseja (A1) līdz Saulkrastiem, Vidzemes šoseja (A2) posms aiz Siguldas, Bauskas šoseja (A7) no Rīgas līdz apvedceļam un posms no Iecavas līdz Bauskai, Rīgas apvedceļš (A4, A5)).