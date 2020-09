Vāc parakstus par iespēju izglītoties katram pieaugušajam

Viņasprāt, tas ir labi, tomēr tas neaptver visus pieaugušos iedzīvotājus. Aktīvākie mācās, tomēr profesionālā pilnveide ir nepieciešama ikvienam strādājošajam, lai "neizkristu" no darba tirgus. It īpaši informācijas tehnoloģiju (IT) prasmes, kuras jāatjauno visu profesiju pārstāvjiem katrus 3-5 gadus, kā arī profesionālo prasmju un zināšanu atsvaidzināšana katrus 5-6 gadus palīdz sekot līdzi tehnoloģiskajām pārmaiņām katrā nozarē," pausts idejas pieteikumā.