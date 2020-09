Horoskopi visai nedēļai

AUNS Nav izslēgts, vairāk alksi pēc atpūtas, bezrūpīgas dzīves, nevis nopietnas neatlaidīgas strādāšanas. Un patiesi, arī no astroloģiskā viedokļa labāk vairāk laika veltīt vaļaspriekam, ģimenei, atvasīšu skolas gaitām. Darba jomā daudz jūtamāk sekmēsies labi zināmi, ierasti darbi. Šoreiz jauni izaicinājumi var sagādāt negaidītus sarežģījumus, prasīt daudz vairāk pūļu, laika nekā sākotnēji plānots. Tev noteikti vajadzētu būt piesardzīgākam, kārtojot ar nekustamo īpašumu saistītus jautājumus! Attiecībās ar otro pusīti valdīs patīkama, atraisīta gaisotne.

VĒRSIS Šonedēļ vairāk nekā citkārt būsi izsalcis pēc krāšņām emocijām, dzīves romantiskās, erotiskās puses. To neapšaubāmi pamanīs arī tava otrā pusīte, taču viņa šajā kontekstā var izrādīt nedaudz atturīgāku nostāju – tātad jums savā starpā būs jāmeklē zelta vidusceļš. Darba lietas virzīsies uz priekšu nemainīgā tempā. Tu pratīsi sakārtot darāmos pienākumus tā, lai nebūtu vienu dienu jāraujas melnās miesās un otru jāsēž bezdarbībā, it visā tiks ievērota mērenība! Nedēļas nogale piemērota atpūtai ārpus mājas.

DVĪŅI Jau atkal meklēsi iespējas apgūt jaunas zināšanas, paplašināt domubiedru loku, iegūt interesantu pieredzi. Kādam Dvīņu zīmes pārstāvim tas iezīmēs aizraujošu komandējumu, pieredzes apmaiņas braucienu, citam interesējošos kursus, seminārus. Katrā ziņā šonedēļ par garlaicību tev nenāksies sūdzēties! Tu lieliski sapratīsies ar pretējā dzimuma pārstāvjiem, līdz ar ko brīvajiem Dvīņiem būs it labas iepazīšanās iespējas. Nedēļas nogali atļaujies veltīt vienīgi savām interesēm, vajadzībām.

VĒZIS Pienākumu nasta būs diezgan jūtama. Tā var atsaukties uz pašsajūtu, nervu sistēmu. Sevišķi spilgti to izjutīs intelektuālā darba veicēji. Lai neiedragātu veselību, tev būs jāietur garākas pauzes starp darba cēlieniem, brīvais laikās jāpavada, pievēršoties tīkamai izklaidei ar fizisko aktivitāšu pieskaņu. Viens no labākajiem atpūtas veidiem var izrādīties dejošana, peldēšana, kā arī joga, meditācija. Kādam Vēža zīmes pārstāvim var aktualizēties ar mantojumu un ar to saistītie juridiskie jautājumi. Lai sekmīgāk tiktu galā ar tiem, derētu izmantot zināma, pieredzējuša jurista pakalpojumus.