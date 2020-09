ASV albumu topā dominē hiphops

Albums ASV nedēļas griezumā pārdots 103 000 vienību, liecina "Nielsen Music/MRC Data" apkopotie dati. Līdz ar to no pirmās vietas pēc vairāku nedēļu dominēšanas spiesta atvadīties popzvaigzne Teilore Svifta. Viņas albums "Folklore" šonedēļ noslīdējis līdz pat 5. vietai.

2. vietā nemainīgi repera Pop Smoke pēcnāves albums - "Stars Aim for the Moon", bet top3 nemainīgi noslēdz repera Juice WRLD darbs "Legends Never Die", kas aktualizējies pēc tam, kad albumam pievienots jauns singls kopā ar kanādiešu mūziķi "The Weeknd" - "Smile".