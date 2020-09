Sarkano ķieģeļu kanalizācijas sistēma: Lodzas pazemes katedrāle

Lodzas kanalizācijas sistēmas plāns ir tapis laikā 1901. līdz 1909. gadam un tās autors ir britu būvinženieris Viljams Herleins Lindlijs (1853-1917), kas iepriekš bija radījis kanalizācijas sistēmu Varšavā, Prāgā un Baku. Lodzas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošana tolaik bija viens no vērienīgākajiem tā laika projektiem, un tas tika izstrādāts tik meistarīgi un rūpīgi, ka pazemes ķieģeļu struktūras ir perfekti saglabājušās līdz pat mūsdienām, vēsta portāls “Novate”.

Lindlija projekta ietvaros tika izbūvēts 105 kilometrus gara ūdens tuneļu sistēma, elipses formas ūdens drenāžas kanāls, dzeramā ūdens cisternas un ūdens rezervuārs. Jāteic gan, ka augsto izmaksu dēļ ūdens apgādes sistēma ir izveidota krietni pēc paša inženiera Lindlija nāves. Pazemes tuneļu lielmeistara projektu pabeidza viņa students, poļu inženieris Skrižvans. Daļa no projekta ir tapusi pagājušā gadsimta 20. gados, savukārt divas dzeramā ūdens tvertnes ir celtas laikā no 1935. līdz 1937. gadam, bet vēl divas pēc kara – no 1949. līdz 1953. gadam.