Noklausies: Aija Vītoliņa un Andris Buiķis "Tam vienam"

"“Neviens vēl nebija saindējies ar 5G un dzīve likās tāda, kādai tai vajadzēja būt – primitīva, vienkārša un vienota," nostalģiski turpina iesmaidīt Andris. "Tieši tāda pati bija arī tā laika mūzika, ko klausījos, tādēļ uzrakstīju šo dziesmu – apliecinājumu tam, ka enerģija un draudzība ir nemirstīga. Un man nebija nekādu šaubu, ka vēlos, lai to iedzied burvīgās astoņdesmito gadu stila balss īpašniece Aija Vītoliņa."

Abi mūziķi ir pazīstami jau daudzus gadus, sadarbojušies neskaitāmos projektos un Andris neslēpj, ka uzskata Aiju par vienu no labākajām mūsu zemes balss īpašniecēm.

"Tekstu izvēlējos ātri un nemaldīgi, kad pēc ilgas dzejas tekstu nelasīšanas bibliotēkā atvēru Jāņa Damrozes grāmatu un sapratu, ka te tas ir," autors komentē singla teksta izvēli. "Nostalģisks gars ar lielo jautājumu par to, kas esam, ko te darām un kā no šejienes tikt prom, ja to vēlamies..."