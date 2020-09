Valdība par pašizolācijas sliekšņa celšanu diskutēs vien tad, ja to rosinās epidemiologi

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) norādīja, ka atbalstītu ideju par robežvērtības, no kuras uz valsti tiek attiecināta pašizolācijas prasība, celšanu līdz 25 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Viņa argumentēja, ka, nepalielinot šo pašizolācijas prasības robežu, "mēs paliksim vispār izolēti no citām valstīm, neļaujot šeit iebraukt tūristiem, pastāv risks, ka var tikt apdraudēta tūrisma nozare".

Pagājušajā nedēļā Ekonomikas ministrija ierosināja celt slieksni, no kura ārvalstu ieceļotājiem ir jāievēro pašizolācija, to palielinot no 16 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju izceļošanas valstī līdz 25. Šādu lēmumu pieņēmušas arī abas Baltijas kaimiņvalstis, kurās no nākamās nedēļas aktuālā robežvērtība būs 25 gadījumi.