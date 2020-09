Grupa "Audiokvartāls" nerunā par naudu, bet gan par sievietēm

Klipa idejas autors ir grupas solists Ivars Ozoliņš, un klips tapis sadarbībā ar Andri Koemecu, ar kuru kopā veidoti arī citi grupas vizuālie darbi, kā arī foto studiju Yeko Studio. Dziesmas stāsts ir par sievieti, kurai patīk lauzt vīriešu sirdis un gūt no tā baudu. Līdz ar to grupas dalībnieki sociālajos tīklos izveidoja akciju, aicinot sievietes iesūtīt savas fotogrāfijas, no kurām liela daļa arī tika iekļauta videoklipā, simbolizējot mūziķu bijušās draudzenes.