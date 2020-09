Izmet grabažas, sāc no jauna! Sievietes - līderes iedvesmo "būt uz viļņa"

“Uguns skolas” dibinātāja Laura Dennler, runājot par to, kā nodrošināt jaudīgu atbalstu, kas mums šajā laikā tik nepieciešams, saka: “Tevi vajag tavā dzīvē un foršā kondīcijā.” “Lai mums katru dienu būtu spēks un prieks, ir būtiski, ka to cilvēku, no kura atkarīga visa mūsu dzīve, mēs katru vakaru nepiekautu līdz nesamaņai. Kā mēs to darām? Kad ejam gulēt, mēs domājam par visu, ko mēs šodien nepaspējām, neizdarījām. Tas ir kā viens sitiens pēc otra un vēl galvu kārtīgi pret zemi: tu, lūzere, tu to nevarēji un šito. Ja gribam, lai tam cilvēkam, no kura atkarīga mūsu dzīve un mūsu mīļo cilvēku labsajūta un iespējas, nākamajā dienā būtu spēks, vajag viņu vakarā stiprināt, nevis skatoties uz to, kas man tajā dienā nesanāca, bet uzsverot, ko es izdarīju, no kā es sevi un mīļos pasargāju. Es to piekopju, un nākamās dienas kvalitāte pilnībā mainās. Mums ir ieradums būt cūkām pret sevi.