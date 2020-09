Izsolē būs iespējams nopirkt "krājbankiešu" Bondara un Ovčiņņikovas īpašumus

Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa pirmajā izsolē pārdod Bondaram piederošo vienu ceturto domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Tīrmeži", Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību seši hektāri, dzīvojamās mājas un trim palīgēkām. Piedzinējs ir "Latvijas krājbanka".

Savukārt zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs izsolē piedāvā iegādāties Ovčiņņikovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 55 un pie tā piederošās kopīpašuma 5820/980569 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala Rīgā, Lāčplēša ielā 54. Piedzinējs ir "Latvijas krājbanka".

Tāpat Midegs pārdod izsolē vēl vienu Ovčiņņikovai piederošo nekustamo īpašumu, kur piedzinējs ir "Latvijas krājbanka". Nekustamais īpašums ir viena ceturtā domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr.47 un no kopīpašuma 7170/561950 domājamām daļām no būves Rīgā, Saharova ielā 20.