Atļaut, nevajag aizliegt

Ārkārtas situācijas laikā tika atļauta alkoholisko dzērienu tirdzniecība internetā. Pamatojums vienkāršs, lai cilvēki mazāk dotos fiziski uz veikaliem, tādējādi radot risku slimības izplatībai. Pret to bija Veselības ministrija, uzskatot, ka alkohola pieejamība palielinās tā patēriņu.

Un patiesi, vai tad alkoholisko dzērienu patēriņu palielina, piemēram, no jauna atvērti veikali rajonā? Vai tāpēc cilvēki sāk uzreiz vairāk dzert? Tagad, kad tas ir aprobēts praksē, kā to pieņemts teikt akadēmiskajā vidē, kāpēc lai to neatļautu arī turpmāk? Citās valstīs tas jau sen ir atļauts.