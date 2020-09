Dombrovski un Švecovu izslēdz no "Saskaņas" "par sistemātiskiem pārkāpumiem un necieņu pret kolēģiem"

Ar šādu priekšlikumu klajā nāca partijas Rīgas nodaļa, un to šodien atbalstīja arī "Saskaņas" valde, vienlaikus rekomendējot Dombrovski un Švecovu izslēgt arī no Saeimas frakcijas.

Partijas līderis Jānis Urbanovičs skaidroja, ka partijas iekšējās demokrātijas un viedokļu daudzveidības vārdā "Saskaņā" vienmēr tiek cienīts deputātu individuālais viedoklis, jo tas sniedz iespēju uzklausīt, apspriest un izvēlēties labāko no iespējamiem risinājumiem.

Vienā teikumā runāt par uzticību saviem vēlētājiem, bet nākamajā - apliecināt, ka tiek gaidīti izdevīgi piedāvājumi no citām partijām - tā, mūsuprāt, ir divkosība. Partijas biedri ar šādu situāciju nevēlas turpmāk samierināties," skaidroja Urbanovičs.

Partijā ir izveidota darba grupa vispusīgai vēlēšanu rezultātu analīzei un rekomendāciju izstrādāšanai - "Saskaņas" kongresā šā gada decembrī tiks rosināta visu partijas institūciju un to vadītāju pārvēlēšana.

"Nekādi nevaram iepriecināt tos, kas pareģo "Saskaņas" pazušanu no politikas.

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājis partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības kļuvušas tikai dziļākas virknē jautājumu. "Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," skaidroja politiķis.