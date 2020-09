Turpinās cīņa par sabiedriskā transporta autobusu maršrutu tīklu

Tostarp lotē "Bauska" par uzvarēju tika atzīta AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" - SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" - apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" - SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" - SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" - apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" - AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" - AS "Talsu autotransports" lotē "Talsi, Tukums", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" - apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un Lietuvas "Vlasava" bet lotē "Ventspils" - AS "Talsu autotransports".