Erotiskais stāsts: Esi uzmanīga, ko vēlies jeb kā es atdevos pirmajā randiņā kaislei...

Seksuālā spriedze mūsu starpā turpina augt ar katru klusuma minūti, kuru pavadām saulrietu vērojot. Ar acu kaktiņu redzu kā viņš ar vien biežāk “uzmet aci” manām kailajām kājām un puskailajam dibenam.

Sirds tajos momentos dauzās vēl straujāk. Sāku apšaubīt savu racionalitāti un baidīties par to, ka vajadzēja jau pirms 2 stundām teikt, ka jābrauc mājās un randiņa turpinājums jāpārceļ uz kādu citu dienu. Vismazāk vēlos tikt lēti un ātri izdrāzta mašīnas aizmugurējā sēdeklī.. Tomēr brīdī, kad viņš beidzot sadūšojās pieliekties pie manis un noskūpstīt mani, visas manas bailes, uztraukums un domas bija prom no mana prāta. Iestājās miers. Maigie, nesteidzīgie un neuzbāzīgie skūpsti mani bija nomierinājuši līdz ar pirmajām sekundēm. Mēs turpinājām skūpstīties ilgi, tomēr nesteidzīgi. Jo lēnāki bija viņa skūpsti, jo lielāku uzbudinājumu tie manī radīja. Galva bija tukša.

Es ļāvos izjūtām un viņam. Pēc labi ieilgušas skūpstīšanās, viņš bija panācis mani tik iekarsušu, ka visas manas ķermeņa valodas kustības liecināja par to, ka esmu savus principus par neatdošanos vīrietim pie pirmās iespējas, metusi pie malas.

Sēdeklī sēžot, mani gurni kustējās vieglās kustībās un priekšu un atpakaļ, vēloties, lai viņš turpina un neapstājas. Tomēr kā par spīti, viņš lēni un nesteidzīgi glaudīja manu ķermeni, krūtis, gurnus. Viņa plauksta slīdēja gar manu dibenu un gar kājām. Virzot plaukstu virzienā augšup pa kājām, plaukstu šoreiz novirzot kājas iekšpusē.. tieši tik pat nesteidzīgi, lēni un mierīgi turpinot glāstīt arī nu jau intīmākās ķermeņa vietas.

Par tik pat lēnajiem un nesteidzīgajiem skūpstiem viņš joprojām nav aizmirsis. Es pati esmu jau slapja un nokaitēta karsta un gatava..mašīnas stikli nu jau ir pilnībā aizsvīduši.. Manu biksīšu maliņa tiek pabīdīta un nu viņš ir ticis klāt man pilnībā.

Viņš lēni un pārliecinati pārceļ manu labo kāju pret mašīnas priekšējo paneli, kreiso - pret stūri.

Esmu nedaudz zemāk nolaistajā sēdeklī, un viņš ir viegli pārliecies pār mani. Pēkšņi skūpsti tiek pārtraukti un nu viņa uzmanība ir pievērsta acīmredzami galvenajai vakara daļai - manam klitoram. Pēc skata tik vienkāršais vīrietis mani pārsteidza minūti pēc minūtes. Līdz ko viņa skatiens bija pievērsts šai manai ķermeņa daļai, tā nekas viņu nespēja apturēt no pēc iespējas perfektāka mērķa sasniegšanas. Vai mērķu.. Lai gan parasti baudas mirkļus izdzīvoju acis turot ciet, tomēr šoreiz vērošana to, kā viņš to dara bija šokējoši iepriecinoša.

Acu skatienā bija nolasāma neapstrīdama degsme pret to, ka jāpaveic, acīmredzami, viņa mīļākais darbs. Entuziasms visā savā krāšņumā. Viņa maigie pirksti pavēra vaļā manas lūpiņas un lēnām, maigām, apļveida kustībām meklēja to mazo , maģisko klitoriņu. Pirkstu kustības tik maigas, bet precīzas un trāpīgi īstajās vietās. Reti gadās, kad vīrieši patiesībā arī zina, ko meklē starp tām divām lūpiņām, un vēl retāk gadās, kad vīrietis arī zina, ko darīt ar to, ko tur ir atradis.

Viņa tehniku daudzveidība turpināja mīties kopā ar kaislīgi izjustiem skūpstiem. Viņš nesteidzās, bet arī neapstājās, kamēr vien es, aizelsusies un viegli trīsot, nelūdzos viņu pārstāt.

Stāsts no dzīves, kura beigās esmu iemācījusies veselas divas, svarīgas dzīves mācības! Pirmais – Be carefull what you wish for. Vārdiem ir liels spēks.

Un pati jau vien piesaucu to “nūdistu randiņu”. Otrais – Nekad nesaki nekad.

Arī man pienāca pirmā reize, kad padevos vīrietim pirmajā vakarā. Un nenožēloju ne minūti no šī lieliskā randiņa ar saldkaislīgajām beigām.