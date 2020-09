Augustā 34% saslimušo ar Covid-19 inficējušies ārzemēs

No kopējā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaita, 34% saistīti ar inficēšanos ārvalstīs- Lielbritānijā 18% no tiem, kuri inficējās ārzemēs, Ukrainā 14%, Krievijā 10%, Igaunijā 5%, Īrijā 5%, Francijā 5%

Tāpēc SPKC aicina izvērtēt ceļojuma nepieciešamību un rūpīgi sekot pašizolācijas prasībām, atgriežoties no valstīm ar augstu Covid-19 izplatības rādītāju.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot 3041 Covid-19 testu, reģistrēti četri jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati. Divi saslimušie ir kontaktpersonas, viens saslimušais atgriezies no ASV, bet vienai personai tiek precizēts infekcijas avots.

No pagājušajā diennaktī Latvijā atklātajiem četriem jaunajiem ar Covid-19 inficētajiem, divi reģistrēti Jūrmalā, bet pa vienam Rīgā un Aglonas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Līdz ar to Rīgā pašlaik reģistrēti 58 ar Covid-19 saslimušie, Aglonas novadā - 13, bet Jūrmalā - 12 inficētie.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem divi ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet viens ir bērns vecumā līdz deviņiem gadiem.