Pandēmijas sekas ekonomikai nebūs tik smagas, kā prognozēts iepriekš

OECD brīdināja, ka tālākās perspektīvas nav nosakāmas, un ļoti daudz kas ir atkarīgs no Covid-19 izplatības trajektorijas un politikas veidotāju tālākās rīcības. Globālā ekonomiskā atgūšanās vasarā ir zaudējusi zināmu impulsu.

Daži no OECD aprēķiniem ir atkarīgi arī no pieņēmumiem, kas, iespējams, nepiepildīsies. OECD pieņem, piemēram, ka Lielbritānija noslēgs "pamata" preču brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību. Tomēr sarunas varētu izvērsties neprognozējami pēc Borisa Džonsona paziņojumiem, kas liecina par to, ka Lielbritānija vēlas mainīt iepriekš panāktās vienošanās nosacījumus.