Dabas daudzveidība pasaulē sasniegusi kritisku punktu, norāda ANO

Pēc Brizgas-Kalniņas paustā, ziņojums nācis klajā laikā, kad Covid-19 pandēmija liek cilvēkiem pārdomāt savas attiecības ar dabu un aizdomāties par to, ko bioloģiskās daudzveidības zudums un ekosistēmu sabrukšana var nodarīt mūsu izdzīvošanai.

Tāpēc LDF gan strādā, lai atjaunotu šādas dzīvotnes un veicinātu to ilgtspējīgu apsaimniekošanu ar skatu nākotnē, gan rosina politiķus uztvert dabas jautājumus kā būtisku prioritāti. "Šim ANO ziņojumam vajadzētu būt katra politiķa vadlīnijām, domājot par attīstību un pieņemot lēmumus," piebilda Briedis.

ANO "Konvencijas par bioloģisko daudzveidību" piektais Globālais Bioloģiskās daudzveidības novērtējuma ziņojums izvērtē to, kā veicies ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai izvirzīto 20 globālo mērķu sasniegšanu. Tā sauktie Aiči mērķi tika izvirzīti 2010.gadā, un to sasniegšanas termiņš bija 2020.gads. Jau 2010.gadā, apzinoties, ka šos mērķus nebūs iespējams sasniegt, ja netiks veiktas būtiskas izmaiņas, lai ietekmētu galvenos dabas daudzveidības samazināšanās ietekmējošos faktorus, Aiči mērķi tika fokusēti ne tikai uz dabas stāvokļa novērtēšanu, bet arī uz to ietekmējošajiem faktoriem ārpus vides nozares.