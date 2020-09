Mediju reklāmas tirgus šogad sarucis par ceturtdaļu

Kā liecina LRA dati, vislielākā daļa reklāmas reklāmas tirgū pirmajā pusgadā bija televīzijai - 41%, kas ir par procentpunktu vairāk nekā gadu iepriekš. Tam seko internets ar 23%, kas ir par diviem procentpunktiem vairāk. Radio joprojām ir 13% no kopējā reklāmas tirgus apjoma, Vides reklāmas daļa samazinājusies no 13% līdz 11%, žurnāliem no 6% līdz 5%, laikrakstiem no 4% līdz 3%, savukārt kino daļa reklāmas tirgū samazinājusies no nedaudz vairāk kā 0,5% līdz 0,2%.